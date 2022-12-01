الجيش الجزائرى: ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و178 مهاجرا غير شرعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 23 وحتى 29 نوفمبر الجارى، من ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 62 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 300 كجم، فضلا عن ضبط نحو 117 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 178 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.