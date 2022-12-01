العالم اليوم - حكيم جيفريز..أول أميركي أسود زعيما للديمقراطيين بمجلس النواب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:18 صباحاً - انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز زعيما لهم ليصبح أول أميركي أسود يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس.

ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفريز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأميركي وينهي حقبة نانسي بيلوسي وسيطرة غيرها من الديمقراطيين في الثمانينات من العمر في المجلس.

وسيتولى جيفريز (52 عاما) وهو من نيويورك زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه لم يندهش لانتخاب جيفريز.

وأعلن جيفريز رسميا ترشحه للمنصب في 18 نوفمبر بعد عشرة أعوام قضاها في المجلس، متعهدا برئاسة كتلة تعيد السلطة إلى أعضاء اللجان وتمنح النواب الجدد دورا أكبر في صياغة التشريعات وتولي مناصب رفيعة.

يأتي تغير القيادة الديمقراطية بينما يتجه الجمهوريون صوب الحصول على أغلبية في المجلس بهامش طفيف بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الثامن من نوفمبر.

ويسعى زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي إلى أن يصبح رئيس مجلس النواب القادم.