العالم اليوم - مدرب الأخضر عقب الموقعة أمام المكسيك: هذا هو عالم كرة القدم!

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأخضر عقب الموقعة أمام المكسيك: هذا هو عالم كرة القدم! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - أعرب مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم هيرفيه رونار عن عدم رضاه عن مجريات مباراة فريقه أمام المكسيك قائلا إن اللاعبين لم يدخلوا أجواء المباراة فيما يخص النسق السريع.

وأضاف رونار: "كانوا أفضل منا في الحضور البدني. حاولنا دائماً القتال من أجل الكرة لكن كنا متأخرين. تقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين. أتيحت لنا بعض الفرص وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من هدف. حين تكون مجبراً على الفوز فهل بمقدورك أن تغلق كل المنافذ؟ كان بإمكانهم أن يسجلوا مزيداً من الأهداف. النتيجة لا تعكس مجريات المباراة".

"هذه الليلة لست سعيداً، فعقلية الجمهور تتغير بسبب النتائج. هذا هو عالم كرة القدم".

وعلق مهاجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني على نتيجة المباراة بالقول: "التشكيلة التي دخل بها رونار سمحت للمكسيك أن تسيطر. السعودية سيطرت على الأرجنتين وبولندا لأنك لعبت بقوتك والأدوات التي تملكها، بدلاً من البحث عن تغطية نقاط قوة الخصم. رونار كان جريئاً أمام الأرجنتين ولعب جيداً أمام بولندا، لكنه خسر اليوم وأخطأ ونتمنى أن يعود المنتخب لتحقيق الإنجازات".

وأضاف "مكتسبات كبيرة للسعودية بهذه المشاركة. أثبتنا للعالم أجمع مدى تطور الكرة السعودية. أثبتنا أننا نملك المهارات وأن اللاعبين يستحقون الاحتراف في أوروبا".

أما مهاجم الأخضر، صالح الشهري فقال: "كان لدينا 4 إصابات ولاعب موقوف ولاعب التحق للتو بعد الإصابة. هذا هو واقع الأمر. أردنا تقديم أفضل ما لدينا ولم نفلح بذلك. اعتقد أننا قدمنا عطاء جيداً ضد الأرجنتين وبولندا وأهدرنا ركلة جزاء، هذا هو عالم كرة القدم".