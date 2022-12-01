جيش الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- زعم جيش الإحتلال احباط تهريب 73 وسيلة قتالية وقطعة سلاح في منطقة الأغوار بالقرب من الاردن . ووفقا لبيان الجيش فقد رصد الجنود الليلة الماضية شخصين مشتبه بهما في محيط الجدار الحدودي بالقرب من قرية العوجا. وتم استدعاء الجيش والشرطة إلى المكان حيث ألقوا القبض على أحد المشتبه بهما وبحوزته 21 مسدسًا، وبندقيتان من طراز M-16 و50 مجموعة تتك وغيرها من أجزاء الأسلحة المخصصة لـ M16. وتم تحويل المشتبه به والوسائل القتالية المضبوطة إلى الشرطة للمتابعة.

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