وزيرة الدفاع الألمانية: سنبني قوات مسلحة قادرة على الدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت للحلفاء والشركاء أن بلادها ستبني، بدعم من الصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو "قوات مسلحة قادرة على الدفاع".

خلال مؤتمر الأمن في العاصمة الألمانية برلين، قالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه ليس بالأمر الجديد أن الجيش الألماني كان عرضة للإهمال والتقشف على مدار سنوات عديدة "وأننا نمر بموقف صعب جدا جدا".

رأت لامبرشت أنه تم البدء في تحقيق تصحيح للمسار من خلال "التحول الزمني" الذي أعلن عنه المستشار بعد وقوع الحرب الروسية فى أوكرانيا.

طالبت الوزيرة بوقف الإهمال، وقالت: " لا ينبغي أن نستمر على هذا المنوال. لهذا السبب، من المهم أنه كان هناك إعلان شديد الوضوح. سنعمل على أن يكون الجيش قادرا في المستقبل على ضمان الدفاع على الصعيد الوطني وصعيد الحلف (شمال الأطلسي-ناتو)، وأن يكون من الممكن تجهيزه عبر صندوق خاص، صندوق خاص تبلغ قيمته 100 مليار يورو".

وأكدت الوزيرة الألمانية استمرار دعم بلادها لأوكرانيا وحلفاء الناتو في الجناح الشرقي، وقالت:" من المهم بالنسبة لنا نحن الألمان أن يدرك حلفاؤنا أن بمقدورهم أن يعتمدوا علينا، فنحن شركاء مخلصون كما أننا بالدرجة الأولى شركاء متفانون".

ويتحدث في المؤتمر المستمر حتى غد الخميس العديد من الممثلين رفيعي المستوى من السياسة والقوات المسلحة في دول متحالفة وصديقة لألمانيا.

ويقول المنظمون لهذا اللقاء إنه أول مؤتمر كبير من هذا النوع منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.