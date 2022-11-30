الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويعتقل 37 سوريا وعراقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى إحباط عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على 34 شخصا من الجنسيتين العراقية والسورية حيث كانوا يخططون للقيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوربية.





وأكد الجيش اللبنانى فى بيان له مساء اليوم، أن مديرية المخابرات ضبطت المهاجرين الـ34، كما ألقت القبض على 3 سوريين لتورطهم فى العملية. وأوضح أنه يجرى العمل على ضبط باقى المتورطين، مشيرا إلى أن القضاء يجرى التحقيق مع المتهمين.

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