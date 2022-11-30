العالم اليوم - المنتخب السعودي يودع المونديال بعد هزيمته أمام المكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:18 مساءً - انهزم المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بهدفين مقابل واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ليودع بذلك دور المجموعات من منافسات كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول للمكسيك من أقدام هنري مارتن، وبعدها بـ5 دقائق أضاف لويس تشافيز الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بدقة عالية. فيما سجل الهدف الوحيد للسعودية بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 94.

وتجمد رصيد السعودية في 3 نقاط، حصدتها من فوزها على الأرجنتين في الجولة الأولى، بينما بات في رصيد المكسيك 4 نقاط.

ورغم فوزها اليوم، ودعت المكسيك مونديال 2022، بعد تعادلها في النقاط (4) مع بولندا، التي كانت لها الأفضلية في التأهل رفقة الأرجنتين، صاحبة الـ6 نقاط.

يشار إلى أن السعودية لم يسبق لها الفوز على المكسيك في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ حضر التعادل مرة واحدة، مع 4 انتصارات للمكسيك خلال 5 مواجهات جمعت الفريقين.