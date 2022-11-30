المغرب: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب إقليم الدريوش

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، فى بيان اليوم، أن مركز الهزة بعرض ساحل إقليم الدريوش، ووقعت الساعة الثانية عشرة و6 دقائق و59 ثانية ظهرا "توقيت جرينيتش+1".
وأضاف البيان بأن الهزة، سُجلت على عمق 21 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.610 درجة شمالا، وخط الطول 3.624 درجة غربا.
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