العالم اليوم - لغز لاعب إنجلترا يثير الجدل.. ترك المونديال لـ "أسباب شخصية"

انتم الان تتابعون خبر لغز لاعب إنجلترا يثير الجدل.. ترك المونديال لـ "أسباب شخصية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:20 مساءً - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء أن المدافع بن وايت غادر معسكر إنجلترا وسيعود إلى بلاده لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة.

وكان وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم بشكل مفاجئل تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وغاب وايت عن مران إنجلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه مريض.

لكنه في بيانه الجديد أكد أن اللاعب ترك الفريق لأسباب شخصية، وطلب الاتحاد من الجمهور احترام "خصوصيته".

وأثار البيان جدلا بين جماهير المنتخب الإنجليزي، الذين تساءلوا عن المغادرة المفاجئة للاعب.

وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.