القاهرة الإخبارية: التضخم فى أوروبا يتراجع بشكل طفيف ويستقر عند 10%

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، عانت الدول الأوروبية التضخم بعد أن وصل إلى 10.4% فى أكتوبر الماضى، ووسط ارتفاع الأسعار تتجه الأنظار نحو البنوك المركزية الأوروبية وغيرها لرفع معدلات الفائدة خلال ديسمبر المقبل للسيطرة على معدلات التضخم".

وأضاف: "تسجيل أسعار المستهلكين لمستويات قياسية جديدة فى أوروبا حسب تقدير المحللين سيصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو، مقابل سلة من العملات العالمية، وسيحتاج البنك المركزى الأوروبى إلى الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة كبيرة، حتى يستطيع النجاح فى مواجهة التضخم القياسي".

وتابع: "ومثل معظم البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم يكافح البنك المركزى الأوروبى للسيطرة على معدل التضخم مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام مما دفعه لإطلاق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو فى الركود، وفى الوقت نفسه تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد قاتمة، ويتوقع البنك المركزى الأوروبى أن يتباطأ النمو فى المنطقة العام المقبل".