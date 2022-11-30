«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن القريشى وتعيين خليفة له

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم التنظيم أبوعمر المهاجر -فى تسجيل صوتى نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية- إن التنظيم استقر على مبايعة أبو الحسين الحسينى خليفة جديدا، فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه. كان زعيم التنظيم زيد العراقى المكنى بـ"أبوالحسن الهاشمى القرشى"، قد ترددت أنباء عن إلقاء القبض عليه فى مايو الماضى خلال عملية أمنية نفذت فى إسطنبول. وتولى أبوالحسن قيادة التنظيم الإرهابى بعد مقتل زعيمه السابق "أبو إبراهيم القرشى" بعملية أمنية أمريكية على الأراضى السورية فى 3 فبراير الماضى. وخسر "داعش" خلال العامين الأخيرين أبرز قياداته، من بينهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، الذى قُتل فى عملية عسكرية أمريكية شمالى سوريا عام 2019.

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