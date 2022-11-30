العالم اليوم - ماذا قال الخزري ومعلول بعد "الفوز التاريخي" على فرنسا؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال الخزري ومعلول بعد "الفوز التاريخي" على فرنسا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - قال وهبي الخزري، لاعب المنتخب التونسي، إن الفوز على فرنسا أظهر "وجهنا الحقيقي"، فيما عبّر علي معلول عن اعتذاره للجماهير التونسية بعد الفشل في التأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022.

وذكر وهبي الخزري، مسجل هدف الفوز: "كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز جيد لأننا أظهرنا وجهنا الحقيقي وأننا قادرون على تقديم أمور جميلة".

وأضاف: "نحن نادمون على أول مبارتين لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مبارتين".

وأشار إلى أن "الناس لديها ذاكرة قصيرة. البعض ينتقدني لأنهم نسوا ما قمت به في الماضي. أحب الكرة وإسعاد الناس. وأعتقد أني كوفئت اليوم. أنا سعيد. جعلنا الشعب التوسني فخوراً. لقد فزنا على فريق جميل".

فيما ذكر علي معلول: "أردنا أن نلعب اليوم في آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم. أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة باهية تليق بالمنتخب والجماهير".

وأردف قائلا: "نعتذر من الجماهير، لأننا لم نتمكن من التأهل".

من جهته، قال المدافع منتصر الطالبي: "أهدرنا الفرصة أمام أستراليا وأردنا القيام بردّ فعل. قدّمنا مباراة كبيرة، دافعنا وكنا صلبين لكن لم ننجح بالتأهل".

وتابع: "أنا فخور بفريقي. قدّمنا كأس عالم جيدة ولعبنا جيدا ضد الدنمارك".