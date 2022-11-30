البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم «داعش»

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء. كان تنظيم "داعش" الإرهابى قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- عن مقتل زعيمه "أبو الحسن القريشى". وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابى أبوعمر المهاجر، إن التنظيم استقر على مبايعة أبوالحسين الحسينى خليفة جديدا فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه. كان زعيم التنظيم زيد العراقى، المكنى "أبو الحسن الهاشمى القرشى"، قد ترددت أنباء عن إلقاء القبض عليه فى مايو الماضى خلال عملية أمنية نفذت فى إسطنبول.

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