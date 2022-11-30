روسيا: الولايات المتحدة أوقفت الحوار معنا دون إبداء أى تفسيرات

جدة - نرمين السيد - وأكد المسئول الروسى -فى تصريحات متلفزة بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن روسيا لم نوقف أى مفاوضات أو أى شكل من أشكال الحوار مع الولايات المتحدة.

وبحسب ريابكوف، فإن روسيا: "تؤكد بانتظام استعدادها لمواصلة الحوار على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفتها "دون إبداء أى تفسيرات" عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى أن "روسيا ستستأنف الحوار بشرط أن تكون واشنطن جاهزة له".

وفى سياق منفصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو لوكالة تاس اليوم الأربعاء، بأن حلف شمال الاطلسى "ناتو" سينشر قواته فى السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى الحلف وهذا سيضر بأمن التكتل الدفاعى.

وقال جروشكو: "من الممكن تمامًا الافتراض أنه بعد أن يصبحوا دولًا أعضاء، سيكونون جزءً من نظام الدفاع الموحد وجزءً من التخطيط الدفاعى لحلف الناتو، وسوف يجبرهم الناتو على توفير أراضيهم لاستضافة وحدات أجنبية ونشر قوات إضافية وسيؤدى ذلك إلى تفاقم الوضع ".