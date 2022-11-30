العالم اليوم - رينارد يكشف تشكيلة المنتخب السعودي أمام المكسيك

انتم الان تتابعون خبر رينارد يكشف تشكيلة المنتخب السعودي أمام المكسيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:19 مساءً - كشف المدرب هيرفي رينارد تشكيلة المنتخب السعودي، التي ستواجه المكسيك، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وضمت تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - حسان التمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.

وحققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.