العالم اليوم - رينارد يكشف تشكيلة المنتخب السعودي أمام المكسيك

انتم الان تتابعون خبر رينارد يكشف تشكيلة المنتخب السعودي أمام المكسيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:19 مساءً - كشف المدرب هيرفي رينارد تشكيلة المنتخب السعودي، التي ستواجه المكسيك، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
وضمت تشكيلة المنتخب السعودي: محمد العويس - سلطان الغنام - عبد الإله العمري - حسان التمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.
ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.
وحققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رينارد يكشف تشكيلة المنتخب السعودي أمام المكسيك .. في رعاية الله وحفظة