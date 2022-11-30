العالم اليوم - تهافت المتسوقون لم يعرقله التضخم.. رقم تاريخي لمبيعات أمازون

انتم الان تتابعون خبر تهافت المتسوقون لم يعرقله التضخم.. رقم تاريخي لمبيعات أمازون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:19 مساءً - سجلت شركة أمازون الأميركية الأربعاء أكبر حجم مبيعات لها على الإطلاق في عطلة أسبوعية لعيد عيد الشكر هذا العام، إذ تهافت المتسوقون الذين لم يعرقلهم التضخم على كل السلع بداية من الأحذية الرياضية إلى ألعاب الفيديو.

وقالت أمازون إن وحدات التحكم (فاير تي.في.ستيكس) وسماعات الأذن اللاسلكية (إيربودز) والملابس الرياضية من إنتاج شركة شامبيون كانت من العناصر الأكثر مبيعا.

قال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أمس الثلاثاء إنه تم تسجيل عدد قياسي من المتسوقين بلغ 196.7 مليون متسوق في فترة الخمسة أيام من عيد الشكر حتى يوم الاثنين، بينما قالت أدوبي للتحليلات إن مبيعات يوم الاثنين الذي يلي عيد الشكر ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار، لتسجل أكبر يوم تسوق عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وأطلقت أمازون في أكتوبر فعالية ثانية شبيهة بيوم برايم داي، والذي تقدم فيه خصومات كبيرة في العطلات، في حين أطلق منافسون بداية من شركة وول مارت وحتى بست باي خصومات خاصة بهم لجذب المتسوقين.