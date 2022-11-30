مجلس الوزراء النمساوى يبحث تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن الحكومة ناقشت كيفية وضع سقف لأسعار الكهرباء.
وأشار وزير المالية، إلى تقديم مزيد من المساعدات للشركات ضد تكاليف الطاقة المرتفعة، لافتا إلى موافقة الحكومة على طلبات الشركات للحصول على "دعم تكلفة الطاقة"، حيث من المقرر تعويض الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 30 فى المائة من تكاليفها الإضافية للكهرباء والغاز الطبيعى والوقود فى الأشهر من فبراير إلى سبتمبر من العام الجارى.
ووعد برونر بأن مساعدة الشركات سوف تزداد فى الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى سوف يبدأ حظرا كاملا على إمدادات النفط الخام القادمة من روسيا بحرا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
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