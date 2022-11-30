وزير الخارجية الأوكرانى يطالب بتشديد الأمن بسفارات بلاده حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، أن كوليبا وجه بتشديد الإجراءات الأمنية بالسفارات الأوكرانية، ودعا السلطات الإسبانية إلى سرعة التحقيق فى الحادث، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية. وصرح نيكولينكو، بأن الانفجار بالسفارة الأوكرانية فى مدريد تم عن طريق جهاز تفجير مخبأ داخل مظروف، مؤكدا أن الانفجار أسفر عن إصابة أحد العاملين بالسفارة بجروح طفيفة.

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