زاخاروفا: الناتو لا يهتم بتحقيق تسوية سلمية للنزاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا، أن وعود الناتو بمواصلة تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا تدل على رغبة الحلف فى إطالة أمد القتال.

وردا على الانتقادات الغربية لروسيا بخصوص العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنه" لا قيمة لأى حديث غربى عن القيم واحترام القوانين، إن تصرفات الناتو فى الماضى وفى الوقت الحالى تثبت أن الحلف لا يحمل طابعا دفاعيا فحسب".

وأعربت زاخاروفا عن أسفها لأن سلطات مولدوفا تحاول تأجيج هيستيريا مناهضة لروسيا فى البلاد على غرار السيناريو الأوكرانى، لافتة إلى تمويل عددا من الدول الغربية لوسائل إعلام فى مولدوفا من أجل إعادة كتابة التاريخ ومحاولة نشر كراهية الروس فى البلاد.