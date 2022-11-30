إصابة شخص جراء انفجار بالسفارة الأوكرانية فى مدريد

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن أحد العاملين بالسفارة أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى، مضيفة أن الشرطة طوقت المبنى الذى انتقلت إليه وحدات متخصصة فى تفكيك المتفجرات.

وتابعت الشبكة أنه من المعتقد أن سبب التفجير كان طردا مفخخًا.