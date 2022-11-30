جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن أحد العاملين بالسفارة أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى، مضيفة أن الشرطة طوقت المبنى الذى انتقلت إليه وحدات متخصصة فى تفكيك المتفجرات.
وتابعت الشبكة أنه من المعتقد أن سبب التفجير كان طردا مفخخًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة شخص جراء انفجار بالسفارة الأوكرانية فى مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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