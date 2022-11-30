وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين اليوم الاربعاء عن عمر 96 عاماً .
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بيان، اليوم الأربعاء،القول توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين في شانغهاي عن 96 عاماً.
واضاف البيان، ان الوفاة حصلت بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء في الجسم مشيرا الي ان الأعلام نكست على المباني الرسمية.
وشغل جيانغ تسه مين منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، وترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.
وتولى جيانغ منصب رئاسة الجمهورية في الصين ما بين 27 آذار/مارس 1993 و15 آذار/مارس 2003، وهو أول من حوّل منصب رئيس الدولة من دور شرفي إلى دور فاعل وممسك بزمام الأمور، وفقاً للمعايير الدولية.
وقد قاد الصين، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى أن تصبح قوة لا يستهان بها في الساحة الدولية.
وعندما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسمياً جيانغ تسه مين خلفاً له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي.
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