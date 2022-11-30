إصابة موظف في السفارة الأوكرانية بمدريد في انفجار رسالة مفخخة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:25 مساءً - أصيب موظف في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة، اليوم الأربعاء، في بانفجار داخل السفارة فيما كانت “تتعامل مع رسالة”، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الاسبانية.

وقال المصدر: “فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية”.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن الموظف أصيب بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى دون مساعدة من أحد.

وذكر البيان أن المحققين يتحرون بشأن الانفجار بمساعدة خبراء الطب الشرعي وعناصر من المخابرات.

ولم يتسن الوصول إلى سفارة أوكرانيا في مدريد للحصول على تعقيب.

وذكرت قناة تي.في.إي الحكومية أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بالسفارة.