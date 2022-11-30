الرئيس الصينى: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصينى لاجتماع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأشار الرئيس الصينى إلى أنه ينبغى على المجتمع الدولى الالتزام بحل الدولتين، وإعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية فى الأجندة الدولية، ومساعدة الشعب الفلسطينى على تحقيق حلمه المتمثل فى إقامة دولة مستقلة بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن الصين تدعم باتساق وقوة قضية الشعب الفلسطينى العادلة المتمثلة فى استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتعزز بنشاط محادثات السلام، إلى جانب توطيدها للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأوضح أن بلاده تدعم توطيد السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز الوحدة بين جميع الأطراف فى فلسطين، معربا عن أمله فى استئناف فلسطين وإسرائيل لمحادثات السلام فى أقرب وقت ممكن من أجل دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط إلى المسار الصحيح، مؤكدا أن الصين ستُقدم المساعدات الإنسانية والتنموية للجانب الفلسطينى، وستدعم بناء قدراته، فضلا عن أنها ستساعد فلسطين على تطوير اقتصادها وتحسين معيشة شعبها.

وذكر أن الصين بصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة كبرى مسؤولة، ستواصل العمل مع المجتمع الدولى لتقديم إسهامات إيجابية للسلام الدائم والأمن الشامل والازدهار المشترك فى الشرق الأوسط.