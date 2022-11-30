العالم اليوم - تونس وفرنسا.. التشكيلة الأساسية للمنتخبين

انتم الان تتابعون خبر تونس وفرنسا.. التشكيلة الأساسية للمنتخبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:18 مساءً - يواجه المنتخب التونسي نظيره الفرنسي، مساء الأربعاء، في ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022

تشكيلة نسور قرطاج



أيمن دحمان، وجدي كشريدة، علي معلول، نادر الغندري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان ، أنيس بن سليمان وهبي الخزري.

تشكيلة الديوك.

ستيف منداندا، ديساسي، كامافيغا، فاران ، كوناتي، فوفانا، تشاوميني، كومان، فيرتوت ، قندوزي، و كولو مواني.



مهمة صعبة