عاجل- إصابة موظف فى السفارة الأوكرانية بـ مدريد إثر انفجار طرد مفخخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أصيب الموظف فى السفارة الأوكرانية بجروح طفيفة إثر الانفجار داخل السفارة فيما كان يتعامل مع الرسالة. وقالت الشرطة الإسبانية، إنه تم فتح تحقيق تشارك فيه الشرطة العلمية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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