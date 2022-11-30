بلينكن: سنعزز دعمنا لكييف.. وبوتين غير مهتم بالدبلوماسية لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى مؤتمر صحفى من بوخارست عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن "بوتين غير مهتم بالدبلوماسية لحل الأزمة"، مضيفا أن السبيل الوحيد للسلام هو الانسحاب الروسى. وتابع بلينكن، بأن روسيا قصفت خلال الأسابيع الماضية أكثر من ثلث منشآت الطاقة الأوكرانية، مضيفا أن حلفاؤنا فى أوروبا سيتخلون عن الغاز الروسى. وفيما يخص العلاقات مع بكين، قال بلينكن، إن "الصين تقوض الأمن العالمى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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