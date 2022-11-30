العالم اليوم - البنتاغون يؤكد استمرار دعمه لقوات سوريا الديموقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:20 مساءً - أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لسكاي نيوز عربية" أن القوات الأميركية ستواصل تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال المسؤول الأميركي، يوم الأربعاء:"بتوجيه من إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل القوات الأميركية في نطاق عمل القيادة الوسطى - سنتكوم - توفير الدعم العسكري والحربي لأفراد قوات سوريا الديمقراطية ومدّهم بالسلاح اللازم وتحديدا إلى المكون الكردي فيها".

واعتبر المصدر في حديث لسكاي نيوز عربية أن توجيه البيت الأبيض بمواصلة تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "عمل داعم للاستقرار في سوريا بمواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية."

وأضاف المسؤول، الذي فضل حجب هويته كونه غير مخوّل بالحديث عن الموضوع، أن إدارة بايدن "لن ترتكب الخطأ الذي فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عندما تخلت عن أكراد سوريا والعراق، معتبرا أنهم أدّوا دورا فاعلا في القضاء على الإرهاب في سوريا وأن مساعدتهم ضرورية واستراتيجية."

وردا على سؤال لـ "دوت الخليج"، عما صرح به وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باتهامه واشنطن بدعم الإرهاب، قال المسؤول الأميركي إن "دور تركيا في سوريا مرّ بمراحل غير بنّاءة وخصوصا في منطقة إدلب، حيث تنشط الجماعات المتفرعة من تنظيم القاعدة وتحت أعين الاستخبارات التركية".

وختم حديثه بأن واشنطن وجهت لتركيا في الساعات الماضية "تحذيرا شديد اللهجة بأن أي تعرّض لقوات سوريا الديمقراطية سيكون استهدافا لجهود الولايات المتحدة في المحافظة على استقرار المنطقة".