روسيا: تدريب أكثر من 300 ألف جندى احتياط خلال الشهرين الماضيين

جدة - نرمين السيد - وأضاف شويجو - أن "حوالى 3 آلاف مدرب شاركوا فى التدريب القتالى للتشكيلات العسكرية الجديدة، وتم استخدام أكثر من 100 موقع على أراضى بلدنا وجمهورية بيلاروسيا فى التدريب". وأوضح أنه تم تدريب أكثر من 300 ألف جندى احتياطى، بمن فيهم متطوعون، خلال شهرين، فيما تم تهيئة حوالى 8 آلاف من أطقم المركبات والدبابات القتالية وأطقم المدفعية وأنظمة الدفاع الجوى والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات فى مراكز التدريب.

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