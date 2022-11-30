على سبيل المثال، طالبت السلطات الألمانية من المواطنين إطفاء أضواء عيد الميلاد فى المنازل والشقق والمدن هذا العام، وذلك بسبب نقص الطاقة، كما أعلنت إضاءة شجرة واحدة لكل منطقة.
أما فرنسا فطالبت بتقليل استهلاك الطاقة العامة بنسبة 10% هذا العام، كذلك أعلنت بريطانيا تقليل ساعات الإضاءة فى العطلات وأعياد الميلاد، معربة عن أملها فى خفض استهلاك الطاقة بمقدار الثلثين.
وفى العاصمة المجرية بودابست، قرر المسؤولون قطع الإضاءة على معالم المدينة، بما فى ذلك الجسور فوق نهر الدانوب، كذلك تقليل الإضاءة فى الشوارع الرئيسية.
وفى ذات السياق، أعلنت إيطاليا توفير طاقة شجرة الميلاد بركوب الدراجات، حيث سيوفر راكبو الدراجات على دراجات ثابتة الطاقة لشجرة عيد الميلاد فى المدينة عن طريق تزويد البطاريات بالطاقة الحركية، حيث يمكن لأى شخص القفز، وكلما زادت سرعة الدواسة، كانت الأضواء أكثر إشراقًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب أزمة الطاقة.. أعياد ميلاد أوروبا بلا أضواء (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.