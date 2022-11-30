بسبب أزمة الطاقة.. أعياد ميلاد أوروبا بلا أضواء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الزيادة الهائلة فى أسعار الغاز نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسى، الأمر الذى جعل القارة العجوز تلجأ لترشيد استهلاك الطاقة خصوصا مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد.





على سبيل المثال، طالبت السلطات الألمانية من المواطنين إطفاء أضواء عيد الميلاد فى المنازل والشقق والمدن هذا العام، وذلك بسبب نقص الطاقة، كما أعلنت إضاءة شجرة واحدة لكل منطقة.

أما فرنسا فطالبت بتقليل استهلاك الطاقة العامة بنسبة 10% هذا العام، كذلك أعلنت بريطانيا تقليل ساعات الإضاءة فى العطلات وأعياد الميلاد، معربة عن أملها فى خفض استهلاك الطاقة بمقدار الثلثين.

وفى العاصمة المجرية بودابست، قرر المسؤولون قطع الإضاءة على معالم المدينة، بما فى ذلك الجسور فوق نهر الدانوب، كذلك تقليل الإضاءة فى الشوارع الرئيسية.

وفى ذات السياق، أعلنت إيطاليا توفير طاقة شجرة الميلاد بركوب الدراجات، حيث سيوفر راكبو الدراجات على دراجات ثابتة الطاقة لشجرة عيد الميلاد فى المدينة عن طريق تزويد البطاريات بالطاقة الحركية، حيث يمكن لأى شخص القفز، وكلما زادت سرعة الدواسة، كانت الأضواء أكثر إشراقًا.