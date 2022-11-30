وفاة الرئيس الصينى الأسبق

جدة - نرمين السيد - وأعرب الحزب - فى رسالة إلى الشعب الصينى، نقلتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - عن عميق حزنه لوفاة جيانج تسه مين، قائلا "إن جيانج كان قائدا بارزا يتمتع بمكانة عالية، وكان رجل دولة واستراتيجى عسكرى ودبلوماسى، وقد كان جوهر الجيل الثالث للحزب للقيادة الجماعية المركزية والمؤسس الرئيسى لنظرية التمثيلات الثلاثة".

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