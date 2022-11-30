العالم اليوم - "أيميا باور" الإماراتية تنشئ محطتي طاقة متجددة بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - حققت شركة "أيميا باور" الإماراتية إغلاقا ماليا ناجحا بلغت قيمته 1.1 مليار دولار، بهدف إنشاء محطتي طاقة متجددة في مصر، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت "أيميا باور"، الأربعاء، أنها ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل تلك المحطات، كما ستتولى العمليات في محطة "أبيدوس" قرب مدينة أسوان لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء، باستثمار يصل حجمه إلى 400 مليون دولار.

وستتم العمليات في محطة "أبيدوس" بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

كما ستتولى الشركة عمليات محطة "أمونت" في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر في مصر، والتي تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في قارة إفريقيا، لإنتاج 500 ميغاواط أخرى بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليون دولار، بتمويل من مجموعة من البنوك، بما في ذلك بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وغيرها من المؤسسات المالية.

وأشارت الشركة إلى أن حجم إنتاج الشركة من الكهرباء في مصر سيصل إلى 2000 ميغاواط وذلك بعد تشغيل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط.

و كشف رئيس مجلس إدارة "أيميا باور"، حسين جاسم النويس أن الشركة وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع.

وأشار النويس إلى أن المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر ويسهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وكانت شركة أيميا باور قد أعلنت على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، والذي انعقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، أنها ستتولى تطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط في مصر.

وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى نحو 6 جيجاوات عبر 15 دولة.