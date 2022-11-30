مقتل 15 شخصا فى انفجار بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت أفغانستان قد شهدت منذ أسبوع، مقتل ثلاثة أشخاص فى انفجار وقع بسوق بدشت قلعة فى ولاية تخار شمال شرقى البلاد. وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية واقتصادية غير مستقرة منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة عقب انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد فى أغسطس 2021.

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