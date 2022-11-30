روسيا: نبحث إدخال أسلحة متطورة بعملية كييف.. ونتجه لبناء قوة نووية فى 2030

جدة - نرمين السيد - قال شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، إننا نختبر طرقا جديدة لاستخدام أسلحة صاروخية ومدفعية فى أوكرانيا، كما نتجه لبناء قوة نووية استراتيجية فى 2030.
يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.
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