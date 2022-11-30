عاجل- القاهرة الإخبارية: اندلاع حريق كبير بـ مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، اندلع حريق فى مستودعين يقعان داخل مرفأ بيروت، تخزن فيهما الإطارات وقطع السيارات، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدنى اللبنانى سيطرت على الحريق.

يشار إلى أن مرفأ بيروت كان قد شهد انفجارا كبيرا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.