جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، اندلع حريق فى مستودعين يقعان داخل مرفأ بيروت، تخزن فيهما الإطارات وقطع السيارات، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدنى اللبنانى سيطرت على الحريق.
يشار إلى أن مرفأ بيروت كان قد شهد انفجارا كبيرا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- القاهرة الإخبارية: اندلاع حريق كبير بـ مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.