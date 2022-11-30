العالم اليوم - "مباراة المكسيك حياة أو موت".. تفاعل مع تصريح لاعب السعودية

انتم الان تتابعون خبر "مباراة المكسيك حياة أو موت".. تفاعل مع تصريح لاعب السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 01:20 مساءً - أثار تصريح لاعب المنتخب السعودي محمد كنو، خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة المكسيك المصيرية، تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية.

وجاءت تصريحات اللاعب السعودي خلال مؤتمر صحفي للمنتخب مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قبيل لقاء "الأخضر" مع منتخب المكسيك، مساء الأربعاء.

وقال كنو: "هذه المباراة نراها كلنا في ذهننا على أنها مواجهة حياة أو موت، يجب أن نعطي كل ما عندنا حتى نكتب شيئا في التاريخ".

وتابع: "المكسيك منتخب قوي بدنيا ولياقيا، وبالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، وأتمنى أن نكون حاضرين بشكل جيد لتحقيق نقاط المباراة".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء ومتأهبين، أتمنى وقفة الجمهور معنا وبإذن الله سنسعدهم".

يشار إلى أن السعودية حققت الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجأة مدوية، ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا، التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.