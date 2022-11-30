لمواجهة التهديدات الإقليمية.. اليابان تدرس شراء 500 صاروخ «توماهوك»

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن طوكيو تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أمريكى الصنع من طراز "توماهوك" بحلول السنة المالية المنتهية فى مارس 2028 مع تسريعها الاستعدادات لتحسين قدرات الهجوم المضاد.
كما تدرس أيضا نشر صواريخ فرط صوتية "تفوق سرعة الصوت عدة مرات" بحلول عام 2030 لتعزيز الردع.
ويمكن للصاروخ "توماهوك" ضرب أهداف على مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، مما يضع أجزاء من الصين والشرق الأقصى الروسى فى مداه.
وتواصل طوكيو أكبر تعزيز للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية فى مواجهة التحديث العسكرى السريع لبكين، بالإضافة لإطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ فى اتجاهها هذا العام.
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