بولندا تستقبل 8 ملايين و74 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و74 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وذكرت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية، اليوم الأربعاء - أن 21 ألفا و600 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما غادر 19 ألفا و400 لاجىء إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالى العائدين 6.26 مليون شخص. وقد مررت بولندا فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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