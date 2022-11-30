روسيا: الدوريات الجوية مع الصين ليست موجهة ضد أحد

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن طائرتين حربيتين صينيتين و6 طائرات حربية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية دون إشعار مسبق اليوم الأربعاء، ما دفع القوات الجوية إلى إرسال مقاتلات إلى المنطقة.

وذكرت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الطائرات الحربية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن دخول الطائرات إلى منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية جاء فى الوقت الذى تسعى فيه سول إلى تعزيز تحالفها مع واشنطن وسط المنافسة الصينية - الأمريكية المتصاعدة.