جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن طائرتين حربيتين صينيتين و6 طائرات حربية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية دون إشعار مسبق اليوم الأربعاء، ما دفع القوات الجوية إلى إرسال مقاتلات إلى المنطقة.
وذكرت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الطائرات الحربية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية.
وأوضحت الهيئة أن دخول الطائرات إلى منطقة الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية جاء فى الوقت الذى تسعى فيه سول إلى تعزيز تحالفها مع واشنطن وسط المنافسة الصينية - الأمريكية المتصاعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الدوريات الجوية مع الصين ليست موجهة ضد أحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.