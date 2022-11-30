العالم اليوم - التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 10 بالمئة في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 10 بالمئة في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو إلى 10 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته، كما يعزز الآمال في أن المركزي الأوروبي قد يقلل من وتيرة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر القادم.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين قد نمت بسبب الارتفاع في أسعار الغذاء، إلا أن الاستقرار في أسعار الطاقة ساهمت في تهدئة وتيرة الارتفاع خلال نوفمبر.

وبقي معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، دون تغيير عند مستوى 5 بالمئة في نوفمبر، وهي نفس النسبة التي سجلها المؤشر في أكتوبر الماضي.

وفي محاولة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

ويعمل المركزي الأوروبي على خفض مستويات التضخم التي تزيد على 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024.