فنلندا: يجب إمداد أوكرانيا بالأسلحة لضمان انتصارها فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وقالت مارين - فى تصريح أدلت به خلال زيارتها لنيوزيلندا، ونقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - "أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة والدعم المالى والإنسانى، ونحن بحاجة أيضا إلى التأكد من أن جميع اللاجئين الفارين من أوكرانيا مرحب بهم فى أوروبا".

وأضافت أن الحرب تبدو ملموسة للغاية بالنسبة لفنلندا بسبب حدودها المشتركة مع روسيا والتى يبلغ طولها 1300 كيلومتر، مشيرة إلى أن بلادها سلمت بالفعل 10 شحنات أسلحة إلى أوكرانيا.

وأكدت أن الدول الغربية بحاجة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا لأن الحرب لا تؤثر فقط على المدنيين الأبرياء الذين يلقون مصرعهم فى أوكرانيا، ولكن أيضا على المواطنين فى جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تخلت كل من فنلندا والسويد عن سياساتهما طويلة الأمد المتمثلة فى عدم الانحياز العسكرى، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".