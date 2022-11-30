جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فادى خالد محمود أبو خلف، من قرية عصيرة القبلية.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سليمان غانم، والأسير المحرر مؤمن موفق أبو كاملة (21 عاما)، والأسير المحرر مجد عبد الله راضى علي، من بلدة عنبتا.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد عبد الهادى عدوان، من بلدة العيزرية.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطى من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية.
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله فى بلدة جبع وفتشته.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، فى حى الطيرة من المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بـ الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.