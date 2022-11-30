الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فادى خالد محمود أبو خلف، من قرية عصيرة القبلية.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سليمان غانم، والأسير المحرر مؤمن موفق أبو كاملة (21 عاما)، والأسير المحرر مجد عبد الله راضى علي، من بلدة عنبتا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد عبد الهادى عدوان، من بلدة العيزرية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطى من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله فى بلدة جبع وفتشته.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، فى حى الطيرة من المدينة.