العالم اليوم - "ألافكو" تدعو مساهميها للنظر في بيع أصول بـ2.2 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية الأربعاء أن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء دعوة الجمعية العمومية للنظر في العرض المقدم من شركة ماكواري لشراء مجموعة من أصول ألافكو بمبلغ 2.215 مليار دولار.

وقالت ألافكو في بيان لبورصة الكويت إن العرض يتضمن 53 طائرة من محفظة الشركة بالإضافة لنقل اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بوينغ لعشرين طائرة من طراز بوينغ بي737-8ماكس مؤرخة في 2012.

وتشمل الاتفاقية والوثائق ذات الصلة على اتفاقية بيع وشراء الأصول لبيع 53 طائرة من محفظة الشركة وجميع الوثائق ذات الصلة، واتفاقية إطارية بشأن نقل اتفاقية شراء سجل طلبات الشركة مع بيونغ لـ20 طائرة من طراز "B737-BmAX" المؤرخة في 20 أكتوبر 2012 للمشتري والمزمع إبرامهما مع شركة ماكواري وجميع الوثائق ذات الصلة.

وتبعاً لذلك قرر مجلس إدارة "ألافكو" دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في مقر الشركة وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً للنظر في الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الأصول والاتفاقية الاطارية وجميع الوثائق ذات الصلة المشار إليهم، مع الأخذ في الاعتبار الرأي المنصف بشأن الاتفاقية.

وفي حال موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على العرض من المتوقع أن تسجل "ألافكو" زيادة في النقد بمبلغ 710 مليون دولار ما يعادل 220 مليون دينار كويتي قابل للتغير حسب معدل صرف العملة، بعد سداد التمويلات المرتبطة بالطائرات المباعة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالصفقة.

بالإضافة إلى ذلك ستسجل الشركة خسائر بمبلغ 61.4 مليون دولار حوالي 19 مليون دينار كويتي قابل للتغير حسب معدل صرف العملة، ومن المتوقع أن تكون الصفقة في غضون 12 شهراً تبدأ من التوقيع فقط بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في الكويت وخارج الكويت والجمعية العامة للشركة.

وإلى جانب الخسائر وارتفاع النقد المتوقع من الصفقة، انخفاض الرصيد المستحق إلى مؤسسات مالية بمبلغ 1.5 مليار دولار، وانخفاض الالتزامات الرأسمالية المستقبلية بمبلغ 916 مليون دولار.

ومن المحتمل أن ينظر مجلس الإدارة في اجتماع لاحق إمكانية سداد التمويلات غير المضمونة من المبلغ الفائض من الصفقة، وتوصية محتملة للجمعية لعامة في اجتماع لاحق بتوزيعات نقدية للمساهمين بعد سداد الالتزامات.

يذكر أن شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات تكبدت خسائر في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022 بقيمة 76 مليون دولار، بارتفاع 642% عن مستواها في تسعة الأشهر الأولى من العام السابق البالغ 10 ملايين دولار.