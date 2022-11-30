العالم اليوم - بورصة طوكيو تهبط للجلسة الرابعة على التوالي بعد بيانات مخيبة

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تهبط للجلسة الرابعة على التوالي بعد بيانات مخيبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي الأربعاء، إذ أضافت بيانات عن ضعف إنتاج المصانع إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة بشأن السياسات النقدية الأميركية.

وانخفض إنتاج المصانع اليابانية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، إذ أدى توقف الطلب العالمي ومشاكل الإمدادات المستمرة إلى الحد من خطط الإنتاج الخاصة بالمصنعين اليابانيين.

وسيتحدث رئيس الفيدرالي باول في معهد بروكينجز في وقت لاحق اليوم حول مستقبل الاقتصاد الأميركي وسوق العمل. وسيبحث المستثمرون عن أدلة حول متى سيبطئ المركزي الأميركي وتيرة الزيادات الحادة في معدلات الفائدة.

ينتظر المستثمرون أيضا بيانات سوق العمل الأميركية لشهر نوفمبر وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

تحركات المؤشرات اليابانية

أنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.21 بالمئة إلى 27968.99 نقطة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 16 نوفمبر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1985.57 نقطة.

كما انخفض سهم شركة صناعة الزجاج البصري هويا 2.09 بالمئة، وخسر صانع العدسات اللاصقة مينيكون 3.49 بالمئة.

وهبط قطاع المرافق 1.3 بالمئة وخسر سهم طوكيو إلكتريك باور 3.29 بالمئة.