العالم اليوم - الصين ترد على "انتقادات كورونا".. وتنتقد مناورات "الخصوم"

انتم الان تتابعون خبر الصين ترد على "انتقادات كورونا".. وتنتقد مناورات "الخصوم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - قالت الخارجية الصينية، الأربعاء، إن التدابير الصارمة التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" قللت من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الصيني.

وجاء ذلك خلال الإيجاز اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في بكين.

وفي التالي أبرز تصريحات المتحدث الصيني:

بروتوكولات كوفيد 19 قللت بقدر الإمكان من تأثير تداعيات الفيروس على الاقتصاد الصيني.

على الدول التي تنتقد الإجراءات الصينية بشأن كوفيد 19 أن تهتم بتعاملها السيئ مع الوباء.

الخارجية الصينية: المناورات الهندية الأميركية المشتركة لا تخدم مصالح الهند وقد أبدينا انزعاجنا من ذلك.

لا نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول الأخرى على أساس التحدي بل الاحترام المتبادل.

على المجتمع الدولي دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط ومساندة الشعب الفلسطيني في ذلك.

وكانت مناطق متفرقة في الصين قد شهدت احتجاجات على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، وبعدها عملت السلطات على التخفيف من هذه القيود.

وفي وقت لاحق، علقت الولايات المتحدة ودول غربية على هذه الاحتجاجات، وقالت واشنطن إن البيت الأبيض يراقب الأوضاع في الصين عن كثب وشككت في سياسة "صفر كوفيد"، وهو ما رفضته بكين.

وليس هذا الملف الوحيد الذي يوتر علاقات بكين وواشنطن، إذ تجري قوات الأخيرة مناورات مع الجيش الهندي بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين.