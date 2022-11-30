أوليانوف: أوروبا فقدت روسيا كأكبر مورد للطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال أوليانوف ـ اليوم الأربعاء ـ إن "أوروبا فقدت روسيا كمورد رئيسى للطاقة لتتمكن من شراء الغاز الطبيعى المسال الأمريكى بسعر أعلى بكثير".

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قد صرح فى وقت سابق، بأن روسيا فقدت أوروبا إلى الأبد باعتبارها أكبر عميل لها فى مجال الطاقة.