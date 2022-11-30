مصرع 6 أشخاص إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء - أن الضحايا لقوا مصرعهم فى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن قائد الشاحنة من الفرار.
وفتحت الشرطة تحقيقا فى الحادث للوقوف على ملابساته وتعكف على ملاحقة قائد الشاحنة عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة فى المناطق المحيطة.
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