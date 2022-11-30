روسيا تحدد شروط الحوار مع أمريكا حول الاستقرار الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إجراء حوار حقيقى حول الاستقرار الاستراتيجى مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لموسكو فى مجال الأمن.





وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: "من حيث المبدأ، لم نرفض أبدا الحوار. وفى الوقت نفسه، لا يمكن إجراء حوار حقيقى إلا إذا كان هناك شريك مناسب على الجانب الآخر. لهذا، تحتاج الولايات المتحدة إلى النضج لمحادثة جادة انطلاقا من مبدأ المساواة، والاحترام لمصالحنا وعدم تجاوز الخطوط الحمراء (لروسيا) فى مجال الأمن". وفى وقت سابق قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى فى موسكو، إليزابيث رود، إن واشنطن ملتزمة بالحد من التسلح وتنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي، الذى توقف، بحسب قولها، على خلفية الوضع فى أوكرانيا.

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