روسيا تهدد باستهداف الأقمار الصناعية الغربية الداعمة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة فى وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف - إن الأقمار الصناعية المستخدمة لدعم قوات كييف قد تصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. واتهم يرماكوف دول الغرب باستخدام البنية التحتية الفضائية المدنية من أجل تنفيذ مهام قتالية لقوات كييف، من بينها تحديد مواقع ومسارات تحركات القوات الروسية والتحكم بالمسيرات وتوجيه قذائف عالية الدقة. وأشار إلى أن هذا الاستخدام الاستفزازى للأقمار الصناعية المدنية يثير التساؤلات نظرًا لأن معاهدة الفضاء الخارجى تقتضى باستخدامها فى المجال السلمى فقط.

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