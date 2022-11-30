السيول تغرق المنازل وتغلق الشوارع بـ لبنان

جدة - نرمين السيد - شهدت مناطق متفرقة بلبنان تجمعات كبيرة لمياه الأمطار والسيول مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى توقف حركة السير على بعض الطرق، كما أغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل فى الأدوار الأرضية وجرفت عددا من السيارات.





وغمرت مياه الأمطار والسيول الشوارع والمنازل فى مناطق كفرحباب وأدونيس وغزير وجبيل، وذلك نتيجة عجز شبكة تصريف مياه الأمطار الغزيرة التى تشهدها البلاد منذ الأمس. وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يستمر اليوم الأربعاء الانخفاض بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا فى الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد مع تشكل سيول. وتتعرض البلاد لرياح نشطة، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2000 متر تساقطا للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.

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