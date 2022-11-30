روسيا والصين بصدد تطوير نظام للتسويات المالية بعيدا عن نظام ”سويفت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، أن البنوك المركزية في روسيا والصين تعمل على تطوير نظام للتسويات المالية المتبادلة بعيدا عن نظام "سويفت" العالمي.

وقال السياسي الروسي -وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع- إن "النظام الجديد هو لتبادل البيانات حول التحويلات والمدفوعات وبورصات الأوراق المالية عبر شبكة خاصة .. موضحًا أن طبيعة العلاقات التجارية بين روسيا والصين، تقتضي الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية لما له من أهمية خاصة".

وأضاف أن مثل هذا العمل يساعد على منع المخاطر ويسهم في تحويل الروبل واليوان إلى وضع عملات الاحتياطيات العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي وبنك الصين سيعملان على إمكانية فتح حسابات للشركات الروسية في الصين والشركات الصينية في روسيا، وإنشاء نظام تسوية دون استخدام "سويفت".

كان نوفاك قد أشار، مطلع الشهر الجاري، إلى أن العمل على ربط المصارف الإيرانية بنظام روسي بديل لـ "سويفت" يسير كما هو مخطط له فى ووقت فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.